السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دونالد ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الامريكي "دونالد ترامب".



صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاتصال تبادل الرؤي والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفِي هذا الاطار، اكد الرئيس ترامب علي قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. من جانبه، عبر السيد الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود واسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً سيادته كل خير ورخاء للولايات المتحدة الامريكية وشعبها الصديق، كما أكد السيد الرئيس علي استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في اطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.