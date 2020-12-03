شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 60 ألف وفاة بـ «كورونا» في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة الخميس، حسب السلطات الصحية.

وسجّلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60.113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوماً على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69.752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وباتت المملكة المتحدة الأربعاء، البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوافراً اعتباراً «من الأسبوع المقبل»، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية الأربعاء.