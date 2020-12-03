شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العامري: الإمارات تتزين بالفخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري، عضو المجلس الوطني الأسبق، إن الإمارات تتزين في يومها الـ 49 بالفخر بإنجازاتها، معرباً عن اعتزازه بذكرى تأسيس دولة الاتحاد، وأشاد بالإنجازات التي تحققت بفضل الله وبفضل مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقال إن الإمارات تسطر التقدم والازدهار في جميع المجالات وتستمر عجلة البناء والتنمية، بفضل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو، الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الامارات.

وأضاف بالحطم: نعاهد قيادتنا الرشيدة على دعم روح الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة الإزدهار وتعزيز الهوية في نفوس الأجيال.

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