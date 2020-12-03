شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم المازمي: يوم فرح لشعب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس جاسم جمعة المازمي، عضو المجلس الاستشاري، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، إن الذكرى السنوية لقيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام، يوم فرح وسرور لجميع أبناء الإمارات حكومة وشعباً، حيث يذكرنا هذا اليوم بمؤسس دولتنا الفتية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه، وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأضاف، تمر الأيام وتتعاقب السنون ويكبر ولاء وحب شعب الإمارات لدولته وقادته الذين لا يألون جهداً في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لذا تجد كل من عاش أو ما زال يعيش على أرض الإمارات الحبيبة، يستحضر عطاءها وطيب وكرم أهلها، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، فأيادي الخير من إمارات الخير كانت وما زالت ممتدة للقريب والبعيد، للمحتاجين والفقراء، للدول المنكوبة والمتضررة سواء من جراء الحروب أو تفشي الأوبئة أو التي حلت بها كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل.