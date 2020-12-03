شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشهد إنجازات عظيمة في العيد الوطني الـ 49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبَّر ناصر علي ناصر الغايثي عن اعتزازه بما تشهده دولة الإمارات من احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 وقال إن المناسبة الوطنية والخالدة في تاريخ دولتنا الفتية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تشهده الآن من ازدهار وتنمية هي ثمار الاتحاد وإطلاق عين الصقر الى الفضاء الخارجي هو إنجاز يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الكبرى في علوم الفضاء وإضافة كبيرة لخبرة الإمارات في الأقمار الصناعية وأشار الغيثي الى أن الإمارات اليوم أضحت نموذجا يحتذى به ومقصداً جاذباً لجميع أنحاء العالم.

وأضاف الغيثي: نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نحافظ على هذه الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل الاتحاد.

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