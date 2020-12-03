مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر في انفجار بإنجلترا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في انفجار بموقع لمعالجة المياه بالقرب من مدينة بريستول في إنجلترا. وكتب مراسل التايمز ويل همفريز على تويتر "أربعة قتلى وآخر جريح في انفجار أفونماوث.. كان العمال فوق خزان كيماوي في محطة معالجة مياه ويسيكس عندما انفجر".

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