شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قتيلا ومصابا في استهداف قوة أمنية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الخميس إن ثلاثة من أفراد من قوات الأمن الأفغانية، على الأقل، لقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة بإقليم باكتيا، شرقي البلاد.

وأصيب 19 مدنيا في الانفجار الذي وقع بمدينة "جارديز" عاصمة الإٌقليم. وقال عبدالرحمن مانجال، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانفجار استهدف قوة أمنية كانت تقوم بدورية في المنطقة.

وأضاف أن القتلى تابعون لمديرية الأمن الوطني، وهى هيئة الاستخبارات الأفغانية. كما أدى التفجير القوي إلى اضرار بأسواق ومحال قريبة من الموقع.