شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو : بذل الجهود لدعم ذوي الإعاقة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- المجتمع الدولي بجميع مكوناته، إلى بذل الجهود لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي أثرت فيهم أكثر من أي فئة أخرى.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تحدي الإعاقة الذي يعاني منه قرابة مليار شخص حول العالم، يستوجب توحيد الجهود، واستثمار وسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة هؤلاء الأشخاص ودمجهم في المجتمعات، عبر إتاحة جميع الفرص لتنمية مواهبهم، ليجد كل منهم ذاته ويحقق أحلامه، ويقدم إسهامه لإعادة بناء عالم ما بعد الجائحة على نحو أفضل.

وجددت المنظمة تعهدها بمواصلة إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج عملها ومشروعاتها وأنشطتها الهادفة إلى نشر المعرفة وبناء مجتمعات تتمتع بمقومات الصحة والسلام.