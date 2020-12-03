الامارات.. مركز الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناشد المركز الوطني للأرصاد بالامارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها .



وقد تنعدم أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة، وذلك من الساعة 23:00 اليوم وحتى الساعة 10:00 من يوم غد الجمعة.

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