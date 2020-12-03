شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في وفاة فاليري جيسكار الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

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