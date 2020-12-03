99 مهاجرا من اليونان إلى ألمانيا

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وأوضحت الوزارة أن هؤلاء المهاجرين يمثلون 21 أسرة و13 شخصا من القصر غير المصحوبين بذويهم، مشيرة إلى أن ألمانيا استقبلت بذلك إجمالي 1291 شخصا من اليونان منذ أبريل الماضي.ومن بين القادمين الجدد ينحدر إجمالي الـ13 شخصا غير المصحوبين بذويهم ضمن حصة اللاجئين المعترف بهم، التي تبلغ إجمالي 1553 شخصا، والتي تعهدت الحكومة الاتحادية باستقبالهم بعد الحريق المروع الذي شهده معسكر موريا اليوناني.
يذكر أن الائتلاف الحاكم تعهد في مارس السماح باستقبال مئات المهاجرين من معسكرات بالجزر اليونانية في إطار برنامج أوروبي لاستقبال مهاجرين.
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