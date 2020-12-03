شكرا لقرائتكم خبر إيران تعيد نسرين المصابة بكورونا إلى السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، أكدت الناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده أنها ستضطر للعودة إلى السجن، بعد انتهاء فترة إجازتها الحالية لأسباب طبية.

وأوضحت ستوده في بيان نشرته على صفحة زوجها رضا خندان، على موقع فيس بوك، أنها ستعود إلى سجن (جارشاك) للنساء أمس، وقالت إنها لم تستطع احتضان طفليها بين ذراعيها خلال الإجازة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وكان خندان أعلن في وقت سابق أن القضاء تجاهل توصيات طبيبها، الذي مدد إجازتها من السجن لأسبوعين، ومن ثم تقرر إعادتها للسجن، وأكد على أنها أصيبت بالفيروس خلال تواجدها بسجن (جارشاك) جنوب العاصمة طهران. ووصف زوجها الأوضاع في السجن بأنها كارثية.

تم السماح لستوده بالحصول على إجازة في نوفمبر، للمرة الأولى منذ عامين، وسبق أن قال خندان إن حالة زوجته مقلقة للغاية بعد إضرابها عن الطعام لنحو 50 يوما احتجاجا على ظروف احتجاز السجناء السياسيين أثناء جائحة كورونا.

وستوده (57 عاما) محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، وواجهت اتهامات بنشر دعاية هدامة، ويقول زوجها «إن محكمة ثورية حكمت عليها عام 2018 بالسجن 33 عاما وستة أشهر، إضافة إلى 148 جلدة، ويتعين عليها أن تقضي 12 سنة على الأقل من العقوبة المحكوم عليها بها».