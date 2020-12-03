بلومبيرج: إيران الأكثر إصابة بكورونا في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز إجمالي إصابات كورونا في إيران مليون حالة أمس، وذلك بعد تسجيل نحو 14 ألف حالة في اليوم الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 358 حالة وفاة، و13922 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون وثلاثة آلاف حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها وكالة (بلومبيرج) للأنباء فإن إيران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة، هي الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات في الشرق الأوسط.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 49 ألفا و348 حالة.

وأشارت إلى أن 5824 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 699 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.