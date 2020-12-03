رسميًا.. تطبيق نظام "التناوب بنسبة 50% من العمال" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها "بنظام التناوب" وذلك في ضوء قرارات وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تضمنت المادة الأولى من قرار المحافظ تكليف السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد "حال غياب الأول" ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات التابعة بتشغيل العاملين "كل في نطاقه" بنظام التناوب وبما لا يقل عن 50% من القوة وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام، وذلك اعتبارًا من تاريخ القرار.

نصت المادة الثانية أن يكون الحد الأدنى لتواجد العاملين بكل جهة بنسبة 50% على الأقل، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل، على أن يكون لرئيس جهة العمل والرئيس المباشر الحق في استدعاء أي عامل بنطاق إشرافه في حالة احتياج العمل إليه لتسيير العمل.

استثنى المحافظ من قراره العاملين بمديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم، ويجري حضور العاملين بالجهتين طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد، مع منح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل.

كما تضمنت مواد القرار: أن المصاب بفيروس كورونا والمخالط لحالة مصابة بنفس الفيروس يعد في "إجازة استثنائية" لحين التعافى، على أن يقدم تقريراً طبياً من الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات التابعة بالتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها والتطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل في جميع المنشآت الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.