ألقى الجثة في الترعة.. إحالة المتهم بقتل الطفلة أبرار إلى جنايات كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، إحالة صاحب محل زيوت، ويقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وإلقاء جثتها في ترعة.

وحددت محكمة استئناف طنطا، والتي تتبعها محكمة جنايات كفر الشيخ، جلسة يوم 20 ديسمبر الجاري، لبدء محاكمة المتهم أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبد التواب، وسكرتارية مجدي غانم.

تعود التفاصيل إلى شهر أكتوبر 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور مختار"، تاجر، ويقيم بقرية دمرو الحدادي، دائرة المركز، يفيد تلقيه مكالمة من مجهول يخبره فيها باختطاف ابنته "أبرار" 9 سنوات، وطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، فدية مقابل إطلاق سراحها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، فيما أسفرت الجهود بعد مرور 24 ساعة من بلاغ والدها، أن وراء اختطاف الطفلة جار المجني عليها "م.ر.ك"، 23 سنة، صاحب محل زيوت سيارات.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة بهدف مساومة والدها على دفع فدية 100 ألف جنيه، وعندما استغاثت قتلها، ووضع جثتها في جوال وألقاها في مياه ترعة بحر دمرو المارة أمام المحل الخاص به.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 7164 لسنة 2020 إداري مركز شرطة سيدي سالم.