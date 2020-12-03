بايدن يختار برايان ديس لرئاسة المجلس الوطني الاقتصادي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت فضائية العربية، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اختار برايان ديس لرئاسة المجلس الوطني الاقتصادي الأمريكي.

وعيّن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فريقا كل أعضائه من النساء لتولي مهمة المكتب الصحفي للبيت /الأبيض في إدارته المرتقبة.

ويقول مكتب الرئيس المنتخب إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها هذه المهمة فريق كل أعضائه سيدات.

وترأس الفريق كيت بيدنغفيلد، التي كانت نائبة لمدير العلاقات العامة في حملة بايدن.

وستتولى جينيفر ساكي منصب السكرتير الصحفي لـ بايدن.

وتعهد بايدن بتشكيل إدارة تعكس التنوع في البلاد. وقال في بيان: "فخور اليوم إذ أعلن أول فريق علاقات عامة للبيت الأبيض كل أعضائه من النساء المؤهلات واللائي يمثلن توجهات متنوعة ستنعكس ولا ريب في عملهن بما يؤكد الالتزام بإعادة بناء هذا البلد على نحو أفضل".