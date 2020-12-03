فاوتشي يتوقع الاحتفاظ بمنصبه في عهد بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يستمر في تقديم المشورة للحكومة بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يناير المقبل.

وأشار فاوتشي إلى أنه تحدث مع رئيس موظفي بايدن الجديد، رونالد كلاين، وأنه يعتزم الاجتماع مع أعضاء آخرين في فريق بايدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة سي بي إس : "اليوم سيكون اليوم الأول الذي تجرى فيه مناقشات جوهرية بشأن الانتقال بيني وبين فريق بايدن".

وشهدت الولايات المتحدة سيلًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، ووصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم المستشفيات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 100 ألف شخص، وفقًا لمشروع تتبع "كوفيد".

ويأتي الارتفاع في حالات الإصابة، في ظل تزايد احتمال أن يصبح التوصل قريبا للقاح ضد الفيروس أمرا واقعيا. وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنه يتوقع توفير لقاح أو أكثر بحلول نهاية العام.

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه مستعد لتلقي اللقاح علناً ليثبت للأمريكيين أنه على يقين بأنه آمن.

وقال أوباما في مقابلة مع إذاعة "سيريوس إكس إم": "إذا قال لي أنتوني فاوتشي إن هذا اللقاح آمن ويمكن أن يحصنك من الإصابة بكوفيد-19 ، فإنني بالتأكيد سأتلقاه ... وقد ينتهي بي الأمر إلى أن آخذه أمام شاشات التليفزيون أو تصويره حتى يعرف الناس أنني أثق في هذا العلم".