القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات في المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بـ3 فتيات أثناء سيرهن في شوارع قرية المعتمدية بدائرة مركز المحلة جرى اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معه.
وتبين من التحريات أن الشاب يدعى "محمد.ع.أ" ومقيم بمدينة المحلة، وأن سبب تردده على قرية المعتمدية بسبب تعامله مع أحد الأشخاص بالقرية ويدعى "محمد.م" يعمل في مجال الأقمشة.
جرى ضبط المتهم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه المتهم.
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