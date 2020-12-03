فلسطين: نُقدر الدور المُهم الذي تقوم به مصر في رعاية ودعم قضيتنا

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تقدير القيادة الفلسطينية للدور الهام الذي تقوم به مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/ أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع سفير مصر لدى فلسطين، بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له التوفيق في مهامه، ووضعه في صورة المستجدات السياسية والاقتصادية.



كما بحث اشتية مع السفير المصري إمكانية تعزيز الجهد الدولي لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، والتي تشمل التزامات تنتهكها إسرائيل بالبناء الاستيطاني والاقتحامات المتكررة

للمدن والقرى والمخيمات، وحصار قطاع غزة وعزل القدس وغيرها.



وشدد اشتية على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية، وأثنى على الاجتماع المميز الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة مؤخرًا، معتبرا أن الاجتماع عكس الانسجام بين المواقف الفلسطينية المصرية ووحدة الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها.

وفي وقت سابق وقعت دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، الخميس، اتفاقية تعاون الثنائية، عبر نظام "فيديو كونفرنس"، في

مجال تطوير قدرات دولة فلسطين على إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار أعمال أسبوع القاهرة للمياه المنعقد في مدينة القاهرة عبر النظام الهجين.

ووقع عن الجانب الفلسطيني، وفق بيان لسلطة المياه، وزير المياه مازن غنيم، وعن الحكومة المصرية وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام عاشور، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو وسفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ذياب اللوح.

وفي كلمته أشاد الوزير غنيم بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، انطلاقا من الإيمان الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية في الصراع المتواصل مع الاحتلال الجاثم على الأرض.