رئيس النمسا يدعو مُواطنيه للمشاركة في الفحوصات الجماعية لكورونا

دعا الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، المواطنين إلى المشاركة في الاختبارات الصحية الجماعية لفيروس كورونا والتي تبدأ غدا /الجمعة/، وتستمر نحو أسبوعين .



وقال الرئيس - في خطاب مساء اليوم /الخميس/ - إن جرى وضع خطة منظمة ومدروسة جيدًا من الحكومة، تشمل الالتزام بقواعد محاربة فيروس كورونا واجراء التطعيمات اللازمة وحتى استئناف النشاط الاقتصادي على النحو الطبيعي .



وأضاف الرئيس النمساوي "من المهم جدًا أن نستمر

جميعًا في الالتزام بقواعد كورونا خاصة غسل اليدين والحفاظ على مسافة التباعد وارتداء حماية للفم والأنف والتهوية جيدًا اضافة الى المشاركة الطوعية فى الفحوصات الطبية ".



ولفت إلى أن تعاون المواطنين يمكن أن يساهم فى القضاء على الفيروس بشكل حاسم ونهائي معتبرا ان الفحوصات الجماعية سوف تسهل عملية تتبع مصادر العدوى، بشكل موثوق وتساعد

فى تكثيف جهود الوقاية واتخاذ كافة التدابير اللازمة .

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 6 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة. وأفاد بيان للوزارةالسبت أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 241 ألفا و962 حالة، تعافى منها 162 ألفا و751 حالة بينما توفي 2328 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.