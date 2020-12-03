الجزائر تُسجل 843 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الخميس، تسجيل 843 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و16 حالة وفاة في يوم واحد.



وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بالجزائر ارتفع إلى 85 ألفا و927 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 2480 حالة.



وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء

بلغت 55 ألفا و538 حالة، وذلك بعد شفاء 548 حالة جديدة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلبمن بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مصابا في العناية المركزة.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا،

وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.