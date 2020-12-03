أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالنيابة (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الخميس، رفض بلاده التام لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري".
وقال قوجيل، خلال تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، اليوم بحسب بيان لمجلس الأمة، إن "اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر تعد تصرفا منافيا لأخلاقيات العمل البرلماني، وهو لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات وأحزاب وأطراف
المُوقَّع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر.
وذكر البيان أن قوجيل ولارشير استعرضا واقع العلاقات البرلمانية التي تربط بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي، وتوافق الجانبان على أهمية منحها آفاقا أكبر من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي
وأوضح البيان أن برتوكول التعاون الثنائي يتضمن زيادة التعاون بين الجزائر وفرنسا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين، تزامنا مع مساعي ومجهودات وتوجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
وأشار البيان إلى أن مباحثات الجانبين شملت أيضا الكثير من الموضوعات، من بينها تداعيات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصًا مستجدات الأوضاع الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تجريم دفع الفدية، ومسار التسوية في ليبيا والوضع في مالي والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأمة الجزائري: نرفض أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.