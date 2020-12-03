في أعلى حصيلة يومية.. إسرائيل تُسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إسرائيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ 15 أكتوبر، عندما كانت إسرائيل لا تزال تحت الإغلاق العام على مستوى البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم تأكيد 1568 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11660 حالة، منها 292 حالة خطيرة و85 منها على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات منذ بداية الوباء 2890.

ويمكن أن يعزى ارتفاع عدد الإصابات إلى زيادة الاختبارات، حيث تم إجراء أكثر من 69000 اختبار يوم أمس

الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2890 حالة منذ بدء الجائحة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ 15 أكتوبر الماضي.



وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ الآن 11660 حالة، من بينهم 292 شخصا في حالة خطرة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تلقت إضادات دولية بجهودها والتدابير المبكرة خلال فصل الربيع الماضي لاحتواء تفشي كوفيد-19، ما أسفر عن تسجيل معدل وفيات منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى، بيد أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لفقدانها السيطرة بعد تخفيف الإغلاق الأول في مايو/ أيار الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.