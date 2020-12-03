لاحتواء كورونا.. إيطاليا تحظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد

أعلنت إيطاليا حظر التنقل بين المناطق المحلية خلال عطلة عيد الميلاد؛ وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن هذا الحظر سوف يسري من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير المقبل.



وسوف تستثني السلطات الإيطالية التنقل من أجل أغراض مثل العمل، أسباب صحية أو طارئة.



يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا يبلغ حوالي 1.6 مليون شخص.

وتسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة

الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".

وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.

ولا يزال قطاع الضيافة حتى الآن يعاني نتيجة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد والإغلاق المبكر للحانات والمطاعم، في حين تم فرض قيود أكثر صرامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وأدّت هذه القيود إلى انخفاض نسبة التوظيف

بمعدل 1.9 بالمئة بين النساء من فبراير حتى سبتمبر هذا العام، مقارنة بـ1.1 بالمئة بين الرجال، وفقا لـ"إيستات".

وحذّرت الوكالة من أنّ الأزمة "تفاقم حالة عدم المساواة الموجودة حالياً في سوق العمل".

وقضى الوباء على 80 بالمئة من الوظائف، التي اكتسبتها النساء منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبين عامي 2008 و2019 سجّلت إيطاليا 602 ألف وظيفة إضافية شغلتها نساء، لكنّ الأمر استغرق 3 أشهر فقط بين أبريل ويونيو لفقد 470 ألفاً منها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.