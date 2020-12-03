موسكو وباريس وواشنطن تدعو إلى سحب المُرتزقة من كاراباخ فورًا

دعت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى سحب جميع المرتزقة فورًا من منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذه الدعوة جاءت، في بيان مشترك صدر اليوم عن رؤساء وفود الدول الثلاث، التي تترأس مجموعة مينسك الخاصة بتسوية نزاع قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين باكو ويريفان بوساطة موسكو، داعين طرفي النزاع إلى الالتزام الكامل؛ بما يترتب عليهما من مسؤوليات وفقا للإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من نوفمبر.
ورحب وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف، وفرنسا جان إيف لودريان، ونائب
منطقة النزاع، ودعوا إلى الانسحاب الكامل والسريع لجميع المرتزقة الأجانب من المنطقة وحثوا جميع الأطراف على تسريع مغادرتهم.
وأكدوا أهمية الإجراءات التي تتخذها روسيا بالاتفاق مع أذربيجان وأرمينيا؛ لضمان عدم تجدد القتال في
وطالبوا أرمينيا وأذربيجان بتنفيذ مسؤولياتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما في ما يتعلق بتبادل الأسرى وجثث القتلى، مشددا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين طوعا إلى مناطقهم.
ودعوا الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين الظروف الإنسانية في قره باغ، وحثوا باكو ويريفان على الاستفادة من وقف الحرب للتفاوض على اتفاق سلام دائم تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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