البرلمان اللبناني: يجب تشكيل حكومة منع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وجوب السعي لتشكيل حكومة إنقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر مما يشهده حاليًا، معربًا عن دهشته إزاء تأخر عملية التأليف الحكومي خصوصًا في ظل المواقف المُعلَنة لمختلف الفرقاء السياسيين التي تجمع على وجوب تطبيق الإصلاحات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومحاربة الفساد وتنفيذ القوانين وتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب.



وقال بري – خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الخميس – إن اللبنانيين

مجمعون على ذات "الهدف الإنقاذي"، الذي يتمثل في مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا، ويتحرك المجلس النيابي بشكل جاد على هذا الصعيد، مستشهدًا في هذا الصدد بقرار البرلمان الصادر قبل أيام والداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسع في حسابات مؤسسات وهيئات الدولة وإقرار الكثير من القوانين الإصلاحية.

وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد

وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا للمساعدات عبر الإنترنت إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر كانون الأول للضغط على الطبقة السياسية.

وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عدم تحقيق تقدم في تشكيل حكومة جديدة في لبنان وذلك بمناسبة عقد مؤتمر جديد عن البلد الواقع في الشرق الأوسط.

كان انفجار هائل قد هز أركان ميناء العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع أغسطس الماضي ما أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصًا، وتقدم رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب باستقالة حكومته ولايزال يترأس حكومة تصريف أعمال، ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.