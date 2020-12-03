السفارة الأمريكية ببغداد تُؤكد التزامها بالشراكة الدبلوماسية مع العراق

أكدت السفارة الأمريكية في العراق اليوم الخميس التزامها بشراكة الدبلوماسية قوية مع العراق، مشيرة إلى أن بعثتها الدبلوماسية في العراق، وعلى رأسها السفير ماثيو تولر، مستمرة بالعمل.



وذكرت السفارة - في بيان حول حقيقة أنباء سحب موظفيها، حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن وزارة الخارجية تعمل، باستمرار، على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ بما يتماشى مع مهماتها الدبلوماسية، والبيئة الأمنية في تلك البلدان، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل الرسمية".



وأشارت السفارة إلى أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتها "على رأس أولوياتها".



وتابع: "لا نعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكننا نؤكد التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع

العراق، ولا يزال السفير ماثيو تولر متواجدا على رأس عمله في بغداد، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق مستمرة بالعمل".

وقد قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن الحكومة الأمريكية قررت إجراء سحب جزئي لموظفيها العاملين في السفارة الامريكية ببغداد دونما إفادة من الخارجية الأمريكية حول عدد من سيتم إجلاؤهم، ونقلت عن مسئولين في إدارة ترامب، رفضوا التعريف بهم، أن هذا الاجراء سينفذ خلال الأسابيع الأخيرة قبل انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، وذلك على ضوء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخرى زاده قبل أيام وما صحبه من

تصاعد دعاوى الانتقام من جانب طهران وحلفائها ضد أهداف غربية في المنطقة.



وذكرت (واشنطن بوست) أن مصادر بالإدارة الأمريكية بررت هذا الإجراء بأنه ضرورة لما وصفوه بـ"الحد من المخاطر" التي قد يتعرض لها الموظفون الأمريكيون في السفارة الأمريكية ببغداد إلى ما بعد الثالث من يناير 2021 الذي سيوافق الذكرى السنوية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبل عام في هجوم نفذته طائرات أمريكية مسيرة رصدت سليمانى قرب العاصمة العراقية في الثالث من يناير عام 2019.



ونقلت الصحيفة عن مسئول في الخارجية الأمريكية قوله "نحن في وزارة الخارجية الأمريكية نجرى تعديلات دائمة على عدد دبلوماسيينا وموظفينا العاملين في السفارات والقنصليات حول العالم على ضوء تقييم الحالة الأمنية والصحية، وحتى على ضوء المناسبات والأعياد الوطنية الخاصة بدول الاعتماد"، وقوله إن السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر لن يغادر كما لن يتم تعطيل العمل في السفارة أو الخدمة القنصلية الأمريكية في بغداد.