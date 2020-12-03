بومبيو: سنفرض عقوبات على أي شخص يثبت ضلوعه في برنامج إيران الكيميائي

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آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 6:44 مساءً
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
كشف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن العقوبات الأخيرة استهدفت مجموعة تعمل في صناعة الأسلحة الكيميائية في إيران وأميركا قلقة من عدم التزام إيران بتعهداتها في معاهدة حظر هذه الأسلحة.
وقال بومبيو: “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي شخص يثبت ضلوعه في برنامج إيران الكيميائي”.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت عن أنها فرضت عقوبات جديدة على مجموعة وفرد متصلين بإيران، موضحة أن العقوبات الأميركية الجديدة استهدفت شركة “شهيد ميسمي” للصناعات الدفاعية الإيرانية.
وأدانت الخارجية الأميركية أي تورط للنظام الإيراني في برنامج للأسلحة الكيميائية وسنفرض عقوبات على المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.
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