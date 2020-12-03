قبائل شرق ليبيا ترفض أي التفاف على مبادرة السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت كبار قبائل الشرق الليبي على دعمهم لمجلس النواب الشرعي والجيش الوطني ورفض أي محاولات للاتفاف على مبادرة السلام في البلاد.

وأكدت قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات وحضر على رفض أي مخرجات عن الحوار السياسي تخالف مبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ودعمها الليبيون وتبناها المجتمع الدولي.



وتابعت، في بيان لها عقب اجتماع عقدوه الأربعاء بمدينه القبة شرقي البلاد، على "التمسك بمبادئ وثوابت بناء الوطن على الأقاليم التاريخية برقة وطرابلس وفزان"، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة.

وشددت القبائل على أهمية تلك العملية في تحقيق استقرار البلاد واختيار حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام المؤسساتي، وضرورة إطلاق المصالحة الوطنية.





وأوضح المجتمعون أن لكل من الأقاليم الحق في صناعة القرار السياسي، وتساوي الفرص في اتخاذ القرار، وتوزيع الموارد، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بحرمان إقليم من اختيار من يمثله، بعيدا عن المغالبة.



وتعد هذه القبائل من أكبر قبائل ليبيا من حيث تعدادها في الشرق الليبي والتي يتركز تواجدهم في مدينة القبة وطبرق وبنغازي والبيضاء والجبل الأخضر بصفة عامة وحتى الحدود الليبية.







يأتي هذا بالتزامن مع بدء بعثة الأمم المتحدة اليوم الخميس، إجراء عملية التصويت الفردي من أعضاء لجنة الحوار السياسي على آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، التي يتم بموجبها اختيار المجلس الرئاسي‬ الجديد ورئيس الحكومة، عبر الاتصال بكل عضو بشكل منفرد ويكون التصويت برسالة صوتية وورقية.



وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي الأربعاء الماضي.





كما فشل اللقاء المباشر الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين من الجنوب والشرق.



وفي إبريل من العام الجاري تقدم رئيس مجلس النواب الليبي بمبادرة للحل بني عليها غالبية المبادرات الدولية التالية وتضمنت وقفا فوريا لإطلاق النار إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بمشاركة الأقاليم الليبية التاريخية الثلاث.