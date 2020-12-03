عقوبات أمريكية جديدة على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد. عقوبات أمريكية تتزامن مع زيادة واشنطن الضغط على طهران خلال شهور الرئيس دونالد ترامب الأخيرة في السلطة. وجاء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك فردا.

وتعتزم إدارة ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران. وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

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