إيران وتركيا تعززان تعاونها

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وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن واعظي أعرب عن أمله بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتوسيع تبادل السلع والشحنات التجارية، ودعا إلى المزيد من الدعم لاستثمارات القطاع الخاص بالبلدين.من جانبه، وصف الوزير التركي العلاقات بين البلدين بأنها جيدة للغاية، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتهيئة الأجواء لهذا الغرض.
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