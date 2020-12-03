إيران وتركيا تعززان تعاونها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية محمود واعظي ووزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألوان عن التطلع لتنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن واعظي أعرب عن أمله بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتوسيع تبادل السلع والشحنات التجارية، ودعا إلى المزيد من الدعم لاستثمارات القطاع الخاص بالبلدين.

من جانبه، وصف الوزير التركي العلاقات بين البلدين بأنها جيدة للغاية، وقال إنه سيبذل قصارى جهده لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتهيئة الأجواء لهذا الغرض.