الاقتصاد التركي يواصل تراجعه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الاقتصاد التركي تراجعه وزادت نسبة التضخم، بعدما أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) الصادرة أمس ارتفاع أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحسب البيانات ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1% فقط.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي سنويا بنسبة 14.03% مقابل 11.89% خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 12.6% سنويا.

من ناحية أخرى، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 4.08% شهريا، وارتفاعها بنسبة 23.11% سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 18.12% سنويا خلال أكتوبر الماضي.

كان البنك المركزي التركي قد قرر خلال اجتماعه الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيس إلى 15%، ما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة النقدية للبنك بإدارة محافظه الجديد.

ورفع البنك سعر الفائدة بـ475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.25% إلى 15%.

وأرجع البنك القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، في إشارة ربما إلى إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا.