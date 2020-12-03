الاقتصاد التركي يواصل تراجعه

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وبحسب البيانات ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1% فقط.في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي سنويا بنسبة 14.03% مقابل 11.89% خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 12.6% سنويا.
من ناحية أخرى، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 4.08% شهريا، وارتفاعها بنسبة 23.11% سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 18.12% سنويا خلال أكتوبر الماضي.
كان البنك المركزي التركي قد قرر خلال اجتماعه الشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيس إلى 15%، ما يمثل تغيرا كبيرا في السياسة النقدية للبنك بإدارة محافظه الجديد.
ورفع البنك سعر الفائدة بـ475 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.25% إلى 15%.
وأرجع البنك القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، في إشارة ربما إلى إمكانية تبني رفع جديد للفائدة قريبا.
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