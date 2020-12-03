شكرا لقرائتكم خبر اعتقال عدد من الدواعش في إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة التركية عددا من المشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر أمس بمدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم.

ولفتت الوكالة إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عموم إسطنبول.

وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمية، ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للأناضول.