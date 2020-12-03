أبها آخر أبهة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أهدر المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، ركلة جزاء في الدقيقة 89 ليخرج فريقه خاسراً أمام مضيفه أبها 1-2، بعد أن كان الفريق الأصفر في المقدمة حتى الدقيقة 54 بهدف من الشاب أيمن يحيى.

وواصل النصر نزيف النقاط بعد 6 جولات من الدوري السعودي، حيث تلقى هزيمته الخامسة في الدوري والثالثة توالياً، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما صعد أبها إلى 7 نقاط متقدماً للمركز الحادي عشر.

ولم يكن أحد يتوقع أن يغادر النصر ملعب المباراة بدون النقاط الثلاث، خاصة بعدما تمكن أيمن يحيى من اقتناص هدف التقدم في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني تمكن فريق أبها من ضرب دفاعات النصر بكرتين استفاد منهما السويدي كارلوس ستراندبيرج، وسجل هدفين في الدقيقتين 54 و69، وعاد ليحافظ على التقدم. وفي الدقيقة 89 منح الحكم ركلة جزاء للنصر بعد العودة للفيديو، لكن حمدالله هداف آخر نسختين من الدوري، سدد فوق العارضة مُهدراً فرصة التعادل وتسجيل أول هدف شخصي له في النسخة الجديدة.

وشهدت المباراة حدثاً لافتاً في الشوط الثاني عندما تنازل حمدالله عن شارة قيادة الفريق للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، الذي رفض بعد المباراة، التعليق، وأكد أن هذا شأن خاص داخل منظومة الفريق.