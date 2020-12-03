شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان ذاكر الشارقة جيداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان رغبة «النسور» في الذهاب إلى أبعد نقطة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذكر أن مباراة فريقه أمام الشارقة السبت تتطلب تركيزاً عالياً، في حين قال هزاع سالم مدافع الفريق ان المدرب كايو ذاكر الفريق المنافس جيداً.

ونوه كايو إلى أن نظام خروج المغلوب يفرض على الفريق أن يكون جاهزاً ومركزاً من البداية وحتى نهاية المباراة، واعتبر ان مواجهة فريق مثل الشارقة صعبة سواء كانت في الدوري أو في الكأس، لكنه أبدى ثقته في قدرة فريقه على تحقيق النتيجة المطلوبة.

ومن جهته، قال هزاع سالم ظهير خورفكان إن اللاعبين سينفذون ما يطلبه المدرب الذي درس المنافس ووقف على كل تفاصيله وسيضع التكتيك المناسب، وذكر ان اللقاء على ملعب خورفكان الشيء الذي يفرض على فريقه أن يؤدي بكل قوة، ونوه إلى أن المباراة في بطولة مختلفة لكن فريقه سيخوضها بالرغبة ذاتها التي كان عليها في الدوري عندما تعادل معه 1-1.