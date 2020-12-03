تعرف على الطقس في الإمارات غداً

الخميس 3 ديسمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25، تصل إلى 35 كم/س.



ولفت المركز في تقريره اليومي إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج إلى متوسط أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 21:48 والثاني عند الساعة 35: 08 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند 11:06 والثاني عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 06:56 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 19 90 50

دبــي 29 20 85 40

الشارقة 30 19 90 45

عجمان 29 19 85 40

أم القيوين 28 17 90 50

رأس الخيمة 27 16 85 45

الفجيرة 30 21 75 25

العين 31 19 60 25

ليوا 32 18 95 30

الرويس 28 17 95 35

السلع 29 16 90 35

دلما 28 21 85 60

طنب الكبرى 27 22 80 35

طنب الصغرى 27 22 80 35

أبو موسى 27 22 80 35