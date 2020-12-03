شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 49 والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 هنأت الولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 .

وقال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية : " أتقدم نيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بتهنئة دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في يومها الوطني الـ 49 ". وأضاف " لقد تطورت الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وازدادت قوة وعمقا وحيوية بمرور العقود، وبينما تستضيف دولتكم إكسبو 2020 وبعد أن وقعت الاتفاق الإبراهيمي التاريخي هذا العام، نحتفي بتعاوننا معا لتعزيز السلام والأمن والاستثمار في التجارة والإبداع وتطوير الموارد البشرية من خلال تبادل الفرص التعليمية والخبرات ". واختتم مايك بومبيو بالقول " في يومكم الوطني أتمنى للإمارات عاما مليئا بالأمن والسلام ".

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