شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد ابوظبي: مع بداية عام الخمسين نستذكر جهود المؤسسين ونمضي على نهجهم والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تمضي على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة وقوة وإرادة صلبة ، مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات وذلك مع بداية عام الخمسين لدولتنا.

وقال في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، : مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها ..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا.

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