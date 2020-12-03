المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تتقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي بمصر لتقنين أوضاعها 

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الخميس 3 ديسمبر 2020 تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية لالتماس تقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقًا للقوانين المنظمة بشأن الجمعات الاهلية لتلافي أيه مخالفات ارتكبتها.

وأعرب مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن شكرهم لسيد وزير الداخلية المصري وكافة جهات الدولة المصرية المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طره. ويؤكدون التزامهم بتقديم كافة أية الأوراق والمستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها. كما تقدمت المبادرة بتقديم التماس للسيد المستشار النائب العام المصري لمناشدة سيادته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم (جاسر-عبد الرازق-كريم عنارة-محمد يشير). تؤكد المبادرة المصرية علي استعدادها للعمل وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعات الأهلية لتلافي اي سوء فهم بشأن عمل المبادرة. في ذات الإطارأعلنت المبادرة استعدادها لتسهيل مهام المسئولون بوزارة التضامن الاجتماعي في مهتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.

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