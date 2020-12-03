للحصول على رموش طويلة بأسرع وقت إليك هذه الطريقة!

من منّا لا ترغب في الحصول على رموش طويلة حتى من دون تطبيق الماسكارا أو غيرها من الطرق الجمالية؟ فإن كنت تريدين تحقيق هذا بأسرع وقت، عليك تعلّم طريقة تدليك سهلة جداً للعينين تساعد على تسريع نمو الشعيرات.
لذا، اغسلي يديك جيداً بالصابون والماء وبلّليهما بالقليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. دلّكي جفنيك بلطف لمدة 5 دقائق ثم نظّفيهما بواسطة قطعة من القطن النظيف. كرّري هذه العملية مرات عدة أسبوعياً إلى ان تحصلي على النتيجة التي تريدين، أي حتى تلاحظي أن رموشك أصبحت أكثر طولاً.
ولكي تتمتعي برموش طويلة، من المفيد أيضاً أن تستخدمي بعض الزيوت مثل زيت الزيتون أو الخروع أو جوز الهند للعناية اليومية بها. ولهذا يمكنك أن تضعي القليل من أحد هذه الزيوت على رموشك قبل النوم، وقد تلاحظين الفرق والتغيير بعد مرور أسابيع قليلة.
ولكي تتمتعي برموش طويلة، من المفيد أيضاً أن تستخدمي بعض الزيوت مثل زيت الزيتون أو الخروع أو جوز الهند للعناية اليومية بها. ولهذا يمكنك أن تضعي القليل من أحد هذه الزيوت على رموشك قبل النوم، وقد تلاحظين الفرق والتغيير بعد مرور أسابيع قليلة.
كذلك من الضروري عدم نسيان الاهتمام بالنظام الغذائي وتزويد الجسم بالفيتامينات الضرورية التي تمنع تساقط الشعر. ومن المهم تناول الطعام المتوازن والصحي الذي يحتوي على البروتينات والأحماض الدهنية والمغنيزيوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.