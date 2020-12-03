إصابة العشرات من الفلسطينيين بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية بالضفة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصيب عشرات الفلسطينيين بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية ضد الاستيطان في محافظة (سلفيت) شمال الضفة الغربية.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المسيرة السلمية التي توجهت نحو الأراضي المصادرة غرب مدينة (سلفيت) ما أسفر عن إصابة العشرات.
وقالت حركة (فتح) في بيان صحفي إن نائب رئيس الحركة محمود العالول أصيب بحالة اختناق بالغاز وكذلك مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف فيما أصيب امين سر (فتح) في إقليم نابلس جهاد رمضان برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط إضافة الى إصابة عدد اخر من المشاركين.
وكانت الفصائل الفلسطينية دعت للمشاركة في مسيرة اليوم للتنديد بتجريف الاحتلال 50 دونما مزروعة بالزيتون لإقامة بؤرة استيطانية وتوسيع مستوطنة (ارائيل) المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
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