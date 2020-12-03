ظريف يحث أمريكا على العودة للاتفاق النووي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس الولايات المتحدة على إبداء حسن النية بالعودة للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أنه إذا احترمت الولايات المتحدة التزاماتها الأصلية فإن طهران ستعود للامتثال الكامل للاتفاق.
وقال ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو إن طهران مستعدة لمزيد من صفقات تبادل السجناء بعد أن بادلت أكاديميا بريطانيا-أستراليا مسجونا بثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج.
وأضاف "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع... إيران على استعداد للمبادلة. نستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم".
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