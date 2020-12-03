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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة بنهاية فبراير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال طبيب أمريكي إن سلطات بلاده تتوقع بحلول نهاية فبراير/شباط، توزيع نحو 200 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بين سكان البلاد.
وأوضح طبيب المناعة، منصف السلاوي، في إيجاز صحفي في البنتاجون: "في نهاية فبراير، قد نقوم بتطعيم 100 مليون شخص".
ووفقا له، سيتم توزيع اللقاح في المقام الأول بين الأشخاص المعرضين لخطر العدوى، وخاصة كبار السن والعاملين في الرعاية الصحية والطوارئ.
وأوضح الإخصائي أن الحديث يدور عن اللقاحات التي تم تصميمها في شركتي Moderna وPfizer. وتشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد، سيحتاج إلى جرعتين من أحد اللقاحين.
وأشار السلاوي إلى أنه "سيتم بحلول نهاية هذا العام بمساعدة الجيش الأمريكي، توزيع الكمية اللازمة من اللقاح لتطعيم 20 مليون شخص، أي 40 مليون جرعة".
وأضاف أنه من المقرر في يناير/كانون الثاني تسليم 60 مليون جرعة من الدواء، لتطعيم 30 مليون شخص، وفي فبراير - 100 مليون جرعة أخرى لتطعيم 50 مليون شخص.
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