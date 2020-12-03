شكرا لقرائتكم اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبتها للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز تنفيذا لبنود اتفاق ستوكهولم.

ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استمرار قصف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.

وقفة احتجاجية

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، مساء الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تواصل قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام في جريمة حرب ضد الإنسانية.

ونشر وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو لأم مكلومة بفقد طفلتيها في قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المدنيين في حي المفتش بعصيفرة، فضلا عن إصابة 10 آخرين بينهم 6 أطفال وامرأة في قصف حوثي لأحياء البعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.

إلى ذلك نظم شباب مدينة عدن وقفة رمزية للتذكير بالجرائم النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي قبل دحرها من مدينتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بإدراجها ضمن قوائم الإرهاب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الوقفة تأتي في سياق التحركات الشعبية التي انطلقت بعدد من المحافظات المحررة لمساندة الحملة الوطنية لإبراز جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والمطالبة بتصنيفها حركة إرهابية.