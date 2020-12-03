شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بانفجار في مستودع في بريستول البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

قالت وكالة أنباء «بي.إيه ميديا»، الخميس، نقلاً عن خدمات الإطفاء والإنقاذ إن انفجاراً ضخماً وقع في مستودع بالقرب من بريستول في إنجلترا أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وكانت خدمات الإطفاء قد قالت في وقت سابق على «تويتر» إنه تم استدعاؤها بعد وقوع انفجار كبير في إفونماوث بجنوب غرب إنجلترا. وأوضحت أن الشرطة وعربات الإسعاف انضمت إليها هناك.

وأضافت أن «الحادث مستمر».