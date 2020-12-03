شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطرح شرطاً مقابل الامتثال للاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي قبل أن تعود إيران للالتزام بكل بنوده، مطالباً واشنطن بإظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل.

وأضاف ظريف، أن طهران مستعدة للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة.

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