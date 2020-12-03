شكرا لقرائتكم خبر عن 2783 جندياً أذربيجانياً قتلوا في معارك كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو-أ.ف.ب أعلنت أذربيجان، الخميس، أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك التي استمرت ستة أسابيع مع القوات الأرمينية حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: «قتل 2783 جندياً من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب الوطنية» التي بدأت في نهاية سبتمبر/أيلول. ولم تعلن باكو من قبل عن خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة للضحايا المدنيين الأذربيجانيين لهذا النزع.



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