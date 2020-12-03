شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة متواصلة في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت النسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، انطلاقة مثيرة للمهرات بعمر السنة واحدة؛ حيث تم تخصيص منافسات اليوم الأول لهذه الفئة من خلال الأقسام «أ» و«ب» و«ج».

ويقام المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويختتم السبت، بعدما شهد مشاركة 335 جواداً من الخيول العربية الأصيلة.

وفي التفاصيل بالقسم «أ» أحرزت المهرة «دي سماحة» لمربط دبي بالمركز الأول برصيد 92.25 نقطة، فيما حلت بالمركز الثاني «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 91.13 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث «ريماس الريماس» لمربط الريماس للخيول العربية برصيد 91.15 نقطة.

وفي القسم «ب» حلت «الأريام ظنه» لإسطبلات الأريام برصيد 92.63 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «الريم بي اتش ام» لعلي غانم لمزروعي محققه 92.00 نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «آر. أي. كي عنود» لمربط رأس الخيمة محققة 91.63 نقطة.

وفي القسم «ج» حلت «سمارة بي اتش ام» لمربط بن هميلة في الصدارة برصيد 92.25 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «دي ذاريه» لمربط دبي للخيول العربية محققة 92.13 نقطة، فيما حلت بالمركز الثالث «إ.س.حشيمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي محققة 91.25 نقطة.

وانطلقت الخميس، فعاليات اليوم الثاني بمنافسات الشوط الثاني، هو شوط مخصص للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج)، تلاه الشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات وقسم إلى فئتين (أ، ب).

وتقام اليوم الجمعة منافسات اليوم الثالث، بالشوط الرابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى ثلاث فئات ( أ، ب، ج)، ثم الشوط الخامس للمهور بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج).

