شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لجائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد ميدان الوثبة الجنوبي بالعاصمة أبوظبي، الخميس، انطلاق منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، بمشاركة آلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجرت منافسات اليوم الأول في الجائزة التي تستمر حتى 9 ديسمبر الجاري، على مدار 20 شوطاً لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم، بحضور محبي ومتابعي رياضة الهجن.

وحلقت «حلف» لعلي العمري بناموس بناموس أول أشواط المهرجان، في الشوط الرئيسي الأول للحقايق الأبكار، وتمكن «نايف» لحمد العامري من إحراز لقب الشوط الرئيسي الثاني للجعدان والمركز الأول، وانتزعت «ثقة» لماجد المري ناموس الشوط الثالث للأبكار بعد أن تفوقت على منافساتها وحققت في المركز الأول، فيما ظفر «الشامي» لسويد المنصوري بلقب الشوط الرابع للجعدان.

وجاءت منافسات اليوم الأول قوية في ظل رغبة الجميع في حصد المراكز الأولى والفوز بالجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

واستطاعت «مبشرة» لخلفان الغفلي بالفوز بناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات، فيما حلقت «قمرا» لأحمد السويدي بالشوط السادس للأبكار المهجنات، أما الشوط السابع للجعدان المحليات فكان من نصيب «شغموم» لخليفة بالصوب، وطارت «الهايله» لحمدان النعيمي بناموس الشوط الثامن محققة المركز الأول، بينما شهد الشوط التاسع فوز «الشامخة» لمحمد الكتبي بالناموس، فيما كان «المتحد» لحمد العامري على موعد مع ناموس الشوط العاشر.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «وعد» لراشد الغيلاني، «مشكورة» لسيف النعيمي، «مهاجر» لحسن اليحافي، «شلفا» لسهيل المزروعي، «صدى» لحمد العامري، «لافي» لحمد العامري، «شقي» لفهيد المري، و«شاهين» لعمير العامري.

وتتواصل صباح الجمعة، منافسات جائزة زايد الكبرى مع منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، لليوم الثاني على التوالي مع 40 شوطاً، وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية.

وتشهد الأشواط الصباحية 20 شوطاً للإنتاج، ينافس من خلالها المنتجون، للحصول على الناموس والمركز الأول، بينما ترتفع وتيرة التنافس مع الأشواط المسائية، التي ستشهد 4 أشواط للرموز منها 2 للمفتوح و2 للإنتاج.

ويحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للمفتوح على جائزة رمز ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحقايق الجعدان، يحصل الفائز بالمركز الأول على رمز ومليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثالث والمخصص للأبكار الإنتاج على مليون درهم، وفي آخر أشواط الرموز لفئة الحقايق الجعدان إنتاج، تبلغ جائزة صاحب المركز الأول رمز إضافة إلى 800 ألف درهم.

