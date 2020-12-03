شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية يختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء الجمعة، النسخة السادسة من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد آل نهيان، والذي يقام في ختام جولات النسخة 12 من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ويعد أهم وأغلى السباقات العربية في العالم، وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين درهم.

وتقام النسخة السادسة من سباق جوهرة تاج زايد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويتضمن أيضًا بطولة الشيخ زايد آل نهيان - كأس اليوم الوطني، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وكأس المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشتمل الحفل الثالث للنادي على 7 أشواط، يتنافس من خلالها 110 خيول، وتبلع قيمة جوائز الأشواط الستة الأخرى 1300000 درهم.

وسيكون الحدث الأبرز الشوط الخامس، سباق جوهرة تاج زايد الفئة الأولى، بمشاركة 16 خيلاً ويقام للمرة الأولى لمسافة 2200 متر، ويبرز من ضمن الخيول المرشحة للفوز «دار يوس دي بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بينما تتجه الحظوظ نحو «صمود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يسعى لتحقيق لقبه الأول في السابق عقب فوزه بتحضيري الجوهرة الشهر الماضي، بجانب «حراب»، ويبرز أيضاً ضمن المرشحين «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«جوشوك» لإسطبلات العجبان، وتحتفظ الخيول السعودية بحظوظ وافرة في الفوز من ضمنها «متوكل الخالدية» و«جازمة عزبة».

وينطلق الحفل بسباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، والذي تتنافس من خلاله 14 خيلاً، لمسافة 1600 متر، وتبلغ قمية جوائزه 200 ألف درهم، وأقوى المرشحين «مجيب» و«روعة الريف».

وخصص الشوط الثاني لبطولة كأس «أم الإمارات» وتتنافس على الكأس 9 خيول، لمسافة 1600 متر وتبلغ جوائزه 200 ألف درهم، وتبرز من خلاله الفرس «بسمة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والفرس «ار بي موني تو بيرن» للشيخة إليازية بنت خليفة آل نهيان، و«حكيمة مسقط».

ويتنافس على بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- كأس اليوم الوطني للخيول المهجنة «قوائم» والذي تبلغ قيمة جوائزه 380 ألف درهم، 18 خيلاً، لمسافة 1600 متر، ويبرز من خلاله «برهان» و«تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتشهد بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -اليوم الوطني للخيول العربية «الفئة الثالثة» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، منافسة بين 16 خيلًا، على جوائز قدرها 500 ألف درهم، وأبرز المرشحين «ايه اف الوجل» و«السجنجل» لخالد النابودة، و«ارب ي تورش» من إسطبلات ليوا، و«شرف الريف» من إسطبلات العجبان.

ويجتذب الشوط السادس نخبة من الخيول في سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية ويتنافس من خلاله 20 خيلاً لمسافة 1600 متر، على جوائز 150 ألف درهم، ويبرز من خلاله «أسياد» و«العجيب ورسان» و«ايه اف ممتاز» و«فائزة» و«حراب».

ويسدل الستار على الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «تكافؤ»، وتتنافس من خلاله 19 خيلاً لمسافة 1400 متر، على جوائز 100 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة «ايه اف حكيم» و«ايه اف مغيث».